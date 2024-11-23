«КамАЗ» врезался в две легковушки на брянской трассе
«КамАЗ» врезался в две легковушки на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В Брянском районе на 141-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» произошло ДТП. 55-летний водитель за рулём «КамАЗа» выехал на встречную полосу. Грузовик врезался в стоящие перед нерегулируемым переходом автомобилями «УАЗ Патриот» и LADA Granta.
52-летняя пассажирка LADA получила переломы. Госпитализация ей не потребовалась.
Инспекторы составили на водителя «КамАЗ» протокол. Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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