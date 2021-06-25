Климовским погорельцам оказывают помощь брянцы

Жертвами очередного пожара стали жители пгт Климово Брянской области.

Вчерашним утром произошел сильный пожар, сгорел целиком жилой дом на одной из улиц поселка Климово Брянской области.

Как рассказали в соцсетях местные жители, семья погорельцев осталась без крыши над головой. Огонь лишил людей имущества, которое наживалось годами. Соседи, знакомые и просто неравнодушные к горю люди помогают, чем могут.

К слову, на Брянщине произошло 17 пожаров за один день, об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.