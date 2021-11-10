Красногорский угонщик бросил разбитую машину на кладбище

18-летнему злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.

В Красной Горе задержали 18-летнего угонщика. Как сообщает областное УМВД, об угоне Subaru в полицию заявил местный житель. Вскоре полицейские нашли поврежденную машину на поселковом кладбище.

Выяснилось, что иномарку угнал 18-летний житель Красной Горы. Он признался, что много выпил и вместе с двумя товарищами решил прокатиться на чужой машине, однако поездка закончилась ДТП.

По статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.