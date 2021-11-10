Город32

Красногорский угонщик бросил разбитую машину на кладбище

2021, 10 ноября 12:00 Происшествия
Красногорский угонщик бросил разбитую машину на кладбище
Источник фото

18-летнему злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.

В Красной Горе задержали 18-летнего угонщика. Как сообщает областное УМВД, об угоне Subaru в полицию заявил местный житель. Вскоре полицейские нашли поврежденную машину на поселковом кладбище.

Выяснилось, что иномарку угнал 18-летний житель Красной Горы. Он признался, что много выпил и вместе с двумя товарищами решил прокатиться на чужой машине, однако поездка закончилась ДТП.

По статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также
Дятьковская пенсионерка потеряла 950 тысяч, пытаясь стать брокером
09 ноября 09:00
Дятьковская пенсионерка потеряла 950 тысяч, пытаясь стать брокером
10 членов банды металлоломщиков осудят в Брянске
09 ноября 08:00
10 членов банды металлоломщиков осудят в Брянске
13-летняя брянская школьница перевела мошенникам 20 тысяч рублей
08 ноября 14:20
13-летняя брянская школьница перевела мошенникам 20 тысяч рублей
Водителя, сбившего девушку в Брянске, нашли в Московской области
04 ноября 09:00
Водителя, сбившего девушку в Брянске, нашли в Московской области

Новости регионов

03.11.2021 12:44
В режиме безопасности
В регионе перепрофилируют койко-места и закупают кислород для COVID-пациентов. На всех уровнях власти продолжают принимать меры, направленные на борьбу с COVID. На прошлой неделе под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны. В мероприятии принял участие губернатор Алексей
03.11.2021 12:41
«Скорая помощь» для медиков
Губернатор Алексей Островский поручил передать в распоряжение департамента по здравоохранению 25 служебных автомобилей из автопарка администрации области. «Потребность в автотранспорте в медучреждениях региона по-прежнему острая. Чтобы содействовать своевременному оказанию медицинской помощи смолянам в условиях текущей эпидемиологической ситуации, я распорядился на период нерабочих дней дополнительно передать в помощь нашим медикам, выезжающим на вызовы к пациентам, еще
03.11.2021 12:39
Субсидии — АПК
Тема оказания помощи смоленским аграриям, в том числе  и тем, кто специализируется на молочном животноводстве, остаётся в сфере особого внимания губернатора Алексея Островского. На прошлой неделе вопросы господдержки производителей молока поднимались в ходе рабочей встречи, которую глава региона провёл с профильным заместителем Александром Царевым «В этом году в связи с ростом цен на комбикорма и

Актуальные темы

Общество
Брянская область вышла из локдауна (СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ)
Общество
Брянский губернатор прокомментировал новые ограничения
Политика
Губернатор назвал непривитых брянцев преступниками
Общество
В Брянской области запретили курить кальяны
Политика
Брянскому губернатору посоветовали не называть антипрививочников преступниками

Новости партнёров

Разъяснения о рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств
Разъяснения о рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств

Сегодня в рубрике «Колонка УФАС» заместитель руководителя управления-начальник отдела Новикова Наталья Александровна даст разъяснения о рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона «О рекламе» реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами новую многопрофильную клинику в Брянске
«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами новую многопрофильную клинику в Брянске

«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами новый медицинский центр «Наномедика» в Брянске. Провайдер проложил оптический кабель и организовал интернет-канал на скорости до 200 Мбит/с. Это позволило развернуть защищенную беспроводную Wi-Fi-сеть из 12 точек доступа, которая полностью покрывает трехэтажный корпус. Специалисты «Ростелекома» подключили услугу «Виртуальная АТС» на 85 рабочих мест и установили свыше 50 видеокамер для наружного и внутреннего наблюдения в клинике.

В Брянской области железнодорожники завершили подготовку к работе в зимний период
В Брянской области железнодорожники завершили подготовку к работе в зимний период

В Брянской области завершилась подготовка пассажирской  инфраструктуры к эксплуатации зимой. Проводившиеся мероприятия были  направлены на обеспечение устойчивой работы железной дороги в период минусовых температур.

Энергетики Брянской области приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!»
Энергетики Брянской области приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!»

Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» (вошедшее в 2020 году в контур «Россети») приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».