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ЖКХ

700 метров улицы Крахмалёва обновят в Брянске по нацпроекту

2026, 15 июля 10:50
700 метров улицы Крахмалёва обновят в Брянске по нацпроекту
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700 метров улицы Крахмалёва обновят в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Крахмалёва в Советском районе Брянска. Подрядчик обновит 700 метров дороги от улицы Войстроченко до улицы Бежицкой. 

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети и обустроят новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик установит дополнительно фонари со светодиодными светильниками и светофоры. В завершении ремонта на улице Крахмалёва поставят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Работы завершат в 2027 году.

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