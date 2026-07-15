700 метров улицы Крахмалёва обновят в Брянске по нацпроекту

2026, 15 июля 10:50

700 метров улицы Крахмалёва обновят в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Крахмалёва в Советском районе Брянска. Подрядчик обновит 700 метров дороги от улицы Войстроченко до улицы Бежицкой.

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети и обустроят новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик установит дополнительно фонари со светодиодными светильниками и светофоры. В завершении ремонта на улице Крахмалёва поставят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Работы завершат в 2027 году.