Кражу 90 тысяч рублей из квартиры раскрыли полицейские в Брянске

Молодую жительницу Дятьковского района подозревают в краже 90 тысяч рублей из квартиры нового знакомого. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Советского района Брянска. Из его квартиры пропали 90 тысяч рублей. По словам хозяина, деньги исчезли после визита случайной знакомой с которой они распивали спиртное.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую. 19-летняя жительница Дятьковского района уже была судима за совершение имущественных преступлений.

Фигурантка пояснила, что потерпевший хвастался своим достатком. Он принёс пачку пятитысячных купюр и подарил ей одну банкноту. Остальные деньги он завернул в покрывало и положил на шкаф. Когда девушка осталось на некотороое время в комнате одна, она взяла часть купюр, спрятала в карман и ушла.

Фигурантке предъявлено обвинение в краже. Ей грозит до пяти лет колонии.