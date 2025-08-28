Кражу бензотриммера раскрыли в Брянске участковые уполномоченные полиции
Кражу бензотриммера раскрыли в Брянске участковые уполномоченные полиции. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 37-летний житель Фокинского района Брянск. Мужчина косил на участке траву. Он на несколько минут зашёл в дом, оставив триммер во дворе. Вернувшись он обнаружил, что техника пропала. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.
Участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого в преступлении. 43-летний житель Брянска не раз уже был судим. Мужчину задержали. Он признался, что бензотриммер он пытался продать прохожим по дороге домой. Но не найдя покупателей, он оставил технику во дворе знакомого.
Триммер полицейские вернули владельцу. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
