Кражу денег из банкомата раскрыли брянские полицейские

Подозреваемого в кражу денег из банкомата задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 67-летний житель Володарского района Брянска. Мужчина оставил в купюроприемнике банкомата снятые с карты 6900 рублей. Вернувшись некоторое время спустя заявитель своих денег не обнаружил.

Полицейские установили, что к краже причастен 39-летний житель областного центра. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранителей. Мужчина не удержался от искушения и забрал деньги.

Фигуранту предъявили обвинение по статье «Кража».