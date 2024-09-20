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Кражу денег из банкомата раскрыли брянские правоохранители

2024, 20 сентября 11:00 Происшествия
Кражу денег из банкомата раскрыли брянские правоохранители
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Подозреваемого в краже денег из банкомата задержали брянские правоохранители. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратилась 41-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Накануне женщина пополнила через банкомат счёт карты. В купюроприемник она поместила 500 тысяч рублей, произвела операцию и ушла. К вечеру заявительница поняла, что деньги на карту так и не поступили.

Полицейские установили, что в банкомате произошёл сбой. Купюру номиналом 5000 рублей он вернул.  А из купюроприемника их забрал подошедший следом 30-летний брянец. В поле зрения полиции он до этого момента не попадал. 

Фигуранту предъявили обвинение в краже. Ущерб он возместил.

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