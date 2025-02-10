Кражу денег со счёта раскрыли полицейские в Брянском районе

Подозреваемого в краже 9000 рублей со счёта задержали полицейские в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 19-летний житель Брянского района. Он потерял свою банковскую карту. Но прежде чем парень успел заблокировал платёжное средство, со счёта пропали 9000 рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. 47-летний житель деревни Титовка ранее уже был судим. Найденной картой он оплатил свои покупки в магазинах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».