Кражу дорогостоящего велосипеда раскрыли оперативники в Брянске

Жителя Выгоничского района подозревают в краже дорогостоящего велосипеда в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 38-летняя жительница Советского района Брянска. С лестничной площадки подъезда многоквартирного дома пропал её велосипед. Ущерб составил почти 32 тысячи рублей. Транспортное средство не было пристегнуто противоугонным тросом.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. 38-летний житель Выгоничского района ранее уже был судим.

Фигурант в квартире многоэтажки распивал спиртное со своим товарищем. Домой он решил добираться на чужом велосипеде. Но завершить поездку до села Кокино нетрезвый угонщик не смог. По пути он упал в кусты и заснул. Затем фигурант продолжил путь пешком, бросив велосипед.

Оперативники нашли похищенный транспорт. Мужчине предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «Кража».