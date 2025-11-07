Кражу духов раскрыли полицейские в Брянске

Рецидивиста, подозреваемого в краже духов у девушки, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Брянска обратилась 25-летняя жительница города. Около подъезда своего дома на скамейке она забыла пакет с коробкой женских духов.Через несколько минут она вернулась, но имущества уже не было. Ущерб составил 4300 рублей.

Полицейские установили, что пакет забрал 45-летний житель посёлка Белые Берега. Он был неподалёку и заметил оставленное без присмотра имущество. Духи он продал прохожему.

Фигуранта задержали. Он уже ранее был судим за кражи и грабежи. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.