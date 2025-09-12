Кражу двух велосипедов за час раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже двух велосипедов за час задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

О краже велосипеда у ее сына 39-летняя жительница Володарского района Брянска узнала от полицейских. На улице Клары Цеткин юный велосипедист на пару минут оставил свой транспорт и отошёл пообщаться с друзьями. Эти воспользовался злоумышленник. На месте преступления он оставил другой велосипед.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в течение часа. 38-летний житель Бежицкого района уже ранее был судим.

Полицейские выяснили, что накануне задержанный похитил двухколесный транспорт он похитил от подъезда многоквартирного дома, пока владелец поднимался в квартиру. На этом велосипеде он и приехал к месту совершения второй кражи. Там его внимание привлекла транспортное средство более современной модели.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел. Оба велосипеда изъяли правоохранители.