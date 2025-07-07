Кражу электроинструментов из сарая раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемых в краже электроинструментов из сарая задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 55-летняя жительница Фокинского района Брянска. Из сарая около её дома пропали два ручных фрезерных станка, шлифовальная машинка и электролобзик. Ущерб составил почти 28 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что владельцы забыли запереть дверь хозяйственной постройки. Этим воспользовались двое жителей областного центра 22-х и 24-х лет. Подозреваемых стражи порядка задержали.

Молодые люди рассказали, что дверь сарая они попробовали открыть «ради интереса», и та легко поддалась. Похищенные инструменты полицейские у них изъяли. Только один станок парни успели продать прохожему за 2500 рублей.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.