Кражу гитары и телевизора раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже гитары и телевизора задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 30-летний житель Фокинского района Брянска. Из его комнаты в общежитии пропал телевизор и электрогитара. Ущерб превысил 26 тысяч рублей. Хозяин квартиры ненадолго ушёл к соседям, забыв запереть дверь. Этим воспользовался злоумышленник.

Оперативники уголовного розыска вычислили подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Великого Новгорода. Мужчину задержали.

Правоохранителям подозреваемый рассказал, что в комнату потерпевшего его пригласили две девушки, с которыми он познакомился возле кафе. Он вошёл в незапертое помещение и ждал оставшихся на улице спутниц. Спустя время он ушёл, прихватив с собой приглянувшееся имущество.

Фигуранту предъявили обвинение в по статье «Кража». Ущерб он полностью возместил.