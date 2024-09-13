Кражу гитары и телевизора раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже гитары и телевизора задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 30-летний житель Фокинского района Брянска. Из его комнаты в общежитии пропал телевизор и электрогитара. Ущерб превысил 26 тысяч рублей. Хозяин квартиры ненадолго ушёл к соседям, забыв запереть дверь. Этим воспользовался злоумышленник.
Оперативники уголовного розыска вычислили подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Великого Новгорода. Мужчину задержали.
Правоохранителям подозреваемый рассказал, что в комнату потерпевшего его пригласили две девушки, с которыми он познакомился возле кафе. Он вошёл в незапертое помещение и ждал оставшихся на улице спутниц. Спустя время он ушёл, прихватив с собой приглянувшееся имущество.
Фигуранту предъявили обвинение в по статье «Кража». Ущерб он полностью возместил.
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