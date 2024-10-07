Кражу инкассаторского сейф-пакета раскрыли брянские полицейские

Подозреваемого в кражу инкассаторского сейф-пакета задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступила информация о краже инкассаторского сейф-пакета с 340 тысячами рублей. При транспортировки инкассаторы потеряли его возле офиса банка на улице Красноармейской Брянска.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения ближайших зданий. Они выяснили, что упаковку подобрал прохожий.

«Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Брянской области во взаимодействии с коллегами из городской полиции задержали 19-летнего жителя Брянского района», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За сутки юноша успел потратить почти все деньги на покупки и ставки на результаты спортивных состязаний. Полицейские изъяли у него лишь 40 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. Фигурант ждёт суда под подпиской о невыезде.