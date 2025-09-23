Кражу инструментов раскрыли полицейские в Брянске
Подозреваемого в краже инструментов задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 63-летний житель Советского района Брянска.Он забыл чемодан с инструментами на парковке возле дома. Вернувшись, своего имущества он уже не обнаружил.
Полицейские выяснили, что к краже причастен 49-летний житель Брянска. Закон до этого он не нарушал. Похищенные инструменты стражи порядка изъяли дома у подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Имущество правоохранители вернули владельцу.
