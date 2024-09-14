Кражу из магазина оперативно раскрыл брянский участковый полиции

Подозреваемого в краже из магазина оперативно задержал брянский участковый полиции. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В магазине самообслуживания в Фокинском районе Брянска произошла кража. Посетитель положил в пакет несколько упаковок сыра, пачек масла и другую молочную продукцию. Минуя кассу мужчина покинул торговый зал. Ущерб превысил 11 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции оперативно установил вора. попавшего на запись с камер видеонаблюдения. 34-летний житель Орловской области уже был судим.

По данному факту полиция проводит проверку. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.