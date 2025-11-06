Город32

Кражу кофе из магазина раскрыли брянские стражи порядка

2025, 06 ноября 08:15 Происшествия
Кражу кофе из магазина раскрыли брянские стражи порядка
Источник фото

Рецидивиста, подозреваемого в краже кофе из магазина, задержали стражи порядка в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился администратор сетевого магазина в посёлке Мичуринский Брянского района. Из торгового зала пропали несколько банок с кофе. Ущерб составил почти 5000 рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 36-летний житель Навлинского района. Ранее он уже был судим. Мужчина воспользовался отсутствием поблизости сотрудников магазина, а затем сбежал с похищенным товаром.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант ждёт суд в СИЗО.

Читайте также
Свыше 11 километров трассы отремонтировали по нацпроекту в Комаричском районе
06 ноября 08:39
Свыше 11 километров трассы отремонтировали по нацпроекту в Комаричском районе
Сотрудник брянского агрохолдинга пострадал при нападении дронов
06 ноября 07:11
Сотрудник брянского агрохолдинга пострадал при нападении дронов
За публикации о военных и результатах атак в Брянской области будут штрафовать
05 ноября 18:25
За публикации о военных и результатах атак в Брянской области будут штрафовать
Наука на блюдечке: как брянские кафе превратились в университетские аудитории
05 ноября 17:54
Наука на блюдечке: как брянские кафе превратились в университетские аудитории

Новости регионов

Актуальные темы

Общество
Компромисс, который никого не устроил. Почему «лежачие полицейские» подлили масла в огонь конфликта на Плодородной?
Происшествия
Жителя Жуковки ждёт суд за вымогательство у бывшей возлюбленной
Происшествия
Женщина погибла под колёсами автомобиля в Брянске
Происшествия
Ребёнок пострадал в аварии на брянской трассе
Происшествия
Велосипедистка погибла на брянской трассе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь
Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Ежемесячный День охраны труда прошел в брянском филиале «Россети Центр»
Ежемесячный День охраны труда прошел в брянском филиале «Россети Центр»

Очередной день охраны труда (ОТ) прошел в филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Мероприятие проводится ежемесячно с целью предупреждения травматизма, повышения культуры производства и улучшения состояния охраны труда в структурных подразделениях филиала.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика