Кражу кофе из магазина раскрыли брянские стражи порядка

Рецидивиста, подозреваемого в краже кофе из магазина, задержали стражи порядка в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился администратор сетевого магазина в посёлке Мичуринский Брянского района. Из торгового зала пропали несколько банок с кофе. Ущерб составил почти 5000 рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 36-летний житель Навлинского района. Ранее он уже был судим. Мужчина воспользовался отсутствием поблизости сотрудников магазина, а затем сбежал с похищенным товаром.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант ждёт суд в СИЗО.