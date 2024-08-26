Кражу колёс и денег из автосервиса раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемого в краже колёс и денег из автосервиса задержали брянские стражи порядка. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился 48-летний житель Брянска. Он сообщил об исчезновении из помещения автосервиса в Карачеве пяти грузовых колес и 26 600 рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 25-летний житель Орловской области. В поле зрения полиции он ранее не попадал.

Молодой человек работал в автосервисе. Он решил похитить колеса и продать, а также забрал деньги, которые лежали на видном месте Ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».