Кражу кошелька с крупной суммой за один день раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 08 июня 08:05

Кражу кошелька с крупной суммой за один день раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 35-летняя жительница Советского района города Брянска. На скамейке у подъезда женщина забыла кошелек. Внутри находились 50 тысяч рублей. Имущество на прежнем месте она не обнаружила.

За сутки полицейские установили личности подозреваемых в краже. Мужчины в возрасте 27 и 38 лет ранее закон не нарушали. Они занимались погрузочными работами около подъезда. Заметив бесхозный кошелек, они закинули его барабан стиральной машины. Затем погрузили технику в автомобиль и уехали. Деньги они поделили между собой.

Ущерб фигуранты возместили. Возбуждено уголовное дело.