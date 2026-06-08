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Криминал

Кражу кошелька с крупной суммой за один день раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 08 июня 08:05
Кражу кошелька с крупной суммой за один день раскрыли стражи порядка в Брянске
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Кражу кошелька с крупной суммой за один день раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 35-летняя жительница Советского района города Брянска. На скамейке у подъезда женщина забыла кошелек. Внутри находились 50 тысяч рублей. Имущество на прежнем месте она не обнаружила. 

За сутки полицейские установили личности подозреваемых в краже. Мужчины в возрасте 27 и 38 лет ранее закон не нарушали. Они занимались погрузочными работами около подъезда. Заметив бесхозный кошелек, они закинули его барабан стиральной машины. Затем погрузили технику в автомобиль и уехали. Деньги они поделили между собой.

Ущерб фигуранты возместили. Возбуждено уголовное дело.

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