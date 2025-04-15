Кражу масла со склада раскрыли брянские стражи порядка

Кражу четырёх канистр масла со склада раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступила информация о хищении с территории склада в Брянске дрели и четырёх десятилитровых канистр с гидравлическим маслом. Злоумышленники проникли в помещение через разбитое окно на втором этаже. Ущерб составил почти 11 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались четверо подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Канистры с маслом они продали почти за 2 000 рублей. Дрель полицейские у задержанных изъяли.

Полиция проводит проверку.