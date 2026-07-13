Брянские мастера поучаствовали в республиканском празднике «Купалье» в Беларуси

2026, 13 июля 15:20

Брянские мастера поучаствовали в республиканском празднике «Купалье» в Беларуси. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В минувшие выходные в агрогородке Александрия Шкловского района Республики Беларусь на берегу Днепра состоялся Республиканский праздник «Купалье». Его основная идея – объединение вокруг общей истории, культуры и ценностей, укрепление государственности и суверенитета.

Мероприятие посетила делегация народных мастеров Брянской области. В выставке-ярмарке «Под покровом купальской Берегини» многократные лауреаты конкурсов декоративного-прикладного искусства всероссийского и международного уровней Светлана Муратова и Елена Стрельникова представили свои работы. Они стали достойным украшением праздника.