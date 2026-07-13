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Брянские мастера поучаствовали в республиканском празднике «Купалье» в Беларуси

2026, 13 июля 15:20
Брянские мастера поучаствовали в республиканском празднике «Купалье» в Беларуси
Источник фото

Брянские мастера поучаствовали в республиканском празднике «Купалье» в Беларуси. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

В минувшие выходные в агрогородке Александрия Шкловского района Республики Беларусь на берегу Днепра состоялся Республиканский праздник «Купалье». Его основная идея – объединение вокруг общей истории, культуры и ценностей, укрепление государственности и суверенитета.

Мероприятие посетила делегация народных мастеров Брянской области. В выставке-ярмарке «Под покровом купальской Берегини» многократные  лауреаты  конкурсов декоративного-прикладного искусства всероссийского и международного уровней Светлана Муратова и Елена Стрельникова представили свои работы.  Они стали достойным украшением праздника.

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