Кражу ноутбука из магазина раскрыли брянские полицейские

Кражу дорогостоящего ноутбука из магазина техники раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С заявлением в полицию обратился управляющий магазина электроники и бытовой техники в Фокинском районе Брянска. Из торгового зала пропал ноутбука стоимостью более 70 тысяч рублей. Неизвестный мужчина забрал устройство с витрины и быстро покинул магазин. Момент кражи попал на запись камер видеонаблюдения.

Полицейске за несколько дней установили и задержали подозреваемого. 28-летний житель города Дятьково уже не раз был судим. Похищенный ноутбук он планировал продать. Технику полицейские изъяли у него дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».