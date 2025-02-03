Кражу полумиллиона рублей по горячим следам раскрыли полицейские в Брянске

18-летнего юношу, подозреваемого в краже полумиллиона рублей из кварты, по горячим следам задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 68-летний житель Советского района Брянска. Из его квартиры пропали свыше 500 тысяч рублей. В помещение, расположенное на первом этаже дома, неизвестный злоумышленник проник через открытое окно.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого — 18-летнего жителя областного центра. Молодой человек признался в краже. Он вернул часть похищенных денег, которые спрятал возле контейнеров для сбора мусора около дома потерпевшего.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.