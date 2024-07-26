Кражу портфеля с документами из кафе раскрыли брянские полицейские
Брянские полицейские задержали подозреваемого в кражу портфеля с документами у посетителя кафе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 20-летний житель Калужской области. Он отдыхал в кафе в Дятьковском районе. В какой-то момент парень обнаружил, что его портфель с документами исчез.
Оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастна 57-летняя женщина. В поле зрения полиции ранее не попадала. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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