Кражу продуктов на 22 тысячи рублей раскрыли полицейские в Трубчевске

Жительницу Трубчевска, подозреваемую в краже продуктов из магазина на 22 тысячи рублей, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию от работников магазина самообслуживания в Трубчевске поступила информация о хищении товаров. Из зала пропали продукты на более чем 22 тысячи рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемую. 45-летняя жительница города ранее закон не нарушала.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.