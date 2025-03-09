Кражу шуруповёрта из магазина раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже шуруповёрта из магазина задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники строительного магазина в Бежицком районе Брянска. Из зала пропал чемодан с аккумуляторным шуруповертом стоимостью 11 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что к краже причастен 21-летний житель областного центра. Ранее в поле зрения полиции он не попадал.

Молодой человек признался в содеянном и вернул похищенное. Возбуждено уголовное дело.