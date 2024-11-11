Кражу смарт-часов из магазина раскрыли полицейские в Брянске

Жителя Воронежа, подозреваемого в краже смарт-часов из магазина задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился администратор магазина в Брянске. С прилавка пропали смарт-часы стоимостью более 11 тысяч рублей.

Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения. В тот же день полицейские задержали подозреваемого. 18-летний житель Воронежа приехал в Брянск на заработки. Похищенный товар полицейские у молодого человека изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».