Кражу строительных материалов раскрыли брянские стражи порядка
Подозреваемую в краже строительных материалов задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился директор подрядной организации в Трубчевском районе. Из кузова принадлежащего компании автомобиля марки «Газель» пропали строительные материалы, стоимостью свыше 6000 рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемую в краже. 37-летняя женщина ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. Женщина пояснила, что стройматериалы планировала использовать для ремонта дома. Похищенное имущество полицейские вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».