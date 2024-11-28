Город32

Кражу строительных материалов раскрыли брянские стражи порядка

2024, 28 ноября 14:16 Происшествия
Кражу строительных материалов раскрыли брянские стражи порядка
Источник фото

Подозреваемую в краже строительных материалов задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился директор подрядной организации в Трубчевском районе. Из кузова принадлежащего компании автомобиля марки «Газель» пропали строительные материалы, стоимостью свыше 6000 рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемую в краже. 37-летняя женщина ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. Женщина пояснила, что стройматериалы планировала использовать для ремонта дома. Похищенное имущество полицейские вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

Читайте также
Жительница Брянска получила свыше миллиона рублей на несуществующего ребёнка
28 ноября 18:21
Жительница Брянска получила свыше миллиона рублей на несуществующего ребёнка
Два беспилотника сбила система ПВО над Брянской областью
28 ноября 17:36
Два беспилотника сбила система ПВО над Брянской областью
Брянские гандболистки завоевали «серебро» на турнире в Гомеле
28 ноября 17:33
Брянские гандболистки завоевали «серебро» на турнире в Гомеле
Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда
28 ноября 16:41
Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда

Новости регионов

Актуальные темы

Лента новостей
Брянский каратист завоевал «золото» первенства мира
Происшествия
«КамАЗ» врезался в две легковушки на брянской трассе
Происшествия
Три машины столкнулись на трассе в Выгоничском районе
Происшествия
Восемь человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Брянске
Лента новостей
Очередной беспилотник сбила система ПВО над Брянщиной

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» обеспечил связью прямую линию губернатора Брянской области
«Ростелеком» обеспечил связью прямую линию губернатора Брянской области

Специалисты «Ростелекома» организовали каналы связи для трансляции прямой линии с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Открытый диалог главы региона с жителями состоялся 25 ноября. Вещание велось из ситуационного центра, подключенного к цифровой инфраструктуре провайдера, сразу на нескольких ресурсах: в прямом эфире телеканалов «Брянская губерния», «Брянск24», «ОТР» и радиостанции «32РАДИО», а также на официальном телеграм-канале правительства и его странице «ВКонтакте». Помимо доступа в Сеть, связисты предоставили SIM-карту и городской телефонный номер колл-центру, принимавшему обращения брянцев.

Пять остановочных пунктов переименовали в Брянской области
Пять остановочных пунктов переименовали в Брянской области

В Брянской области переименовали 5 остановочных пунктов МЖД, в названии которых ранее присутствовали числовые обозначения километров. Переименование проведено с учётом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.

Сергей Цивилев: «Россети» в курском приграничье проделали огромную работу, достойную самых высоких оценок
Сергей Цивилев: «Россети» в курском приграничье проделали огромную работу, достойную самых высоких оценок

Как сообщает телеграм канал «ИнформБюро», министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел встречу с коллективом филиала «Россети Центр» – «Курскэнерго», группировкой быстрого развертывания и бойцами «Барс-ТЭК».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.