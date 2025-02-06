Кражу телефона из автобуса раскрыли полицейские в Брянске

Кражу телефона, забытого подростком в автобусе, раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Брянска. У его несовершеннолетнего сына пропал мобильный телефон, стоимостью 7000 рублей. По словам заявителя, подросток пользовался гаджетом в автобусе и мог забыть его в салоне.

Полицейские выяснили, что мальчик действительно оставил смартфон на пассажирском сиденье. Его забрала вошедшая в транспорт женщина.

53-летняя жительница Советского района хранила чужой телефон дома. А затем она вставила свою сим-карту и стала им пользоваться.

Смартфон стражи порядка вернули владельцу. Фигурантке предъявили обвинение в краже.