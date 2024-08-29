Кражу телефона из магазина раскрыли полицейские в Навлинском районе

Пенсионерку. подозреваемую в краже телефона у продавца магазина задержали полицейские в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 41-летняя жительница Навлинского района. Из магазина, где женщина работает, пропал её мобильный телефон, стоимостью 10 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемую в краже. 64-летняя жительница соседней деревни в поле зрения полиции ранее не попадала. Пожилая женщина призналась, что не смогла удержаться от искушения.

Гаджет полицейские изъяли и вернули владелице. Возбуждено уголовное дело.