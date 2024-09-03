Кражу телефона из машины раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемого в краже телефона из машины задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 21-летний житель Брянска, работающего водителем-экспедитором. Пока он разгружал рабочую машину с товарам, из салона пропал его мобильный телефон. Молодой человек не закрыл дверь. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска отдела полиции Фокинского района установили подозреваемого. 58-летний житель областного центра уже был судим за кражи.

Мужчина рассказал, что похищенный телефон сдал в ломбард. Ущерб фигурант полностью возместил. Ему предъявили обвинение по статье «Кража».