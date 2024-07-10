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Кражу телефона раскрыли брянские стражи порядка

2024, 10 июля 18:40 Происшествия
Кражу телефона раскрыли брянские стражи порядка
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Брянские стражи порядка задержали подозреваемую в краже телефона. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением обратилась 52-летняя жительница Володарского района Брянска. Женщина потеряла в торговом центре телефон, стоимостью более 11 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что гаджет выпал на парковке. Его подобрала 43-летняя жительница Брянска. В поле зрения полиции она ранее не попадала. Женщина рассказала, что забрала телефон домой и ждала звонка от владельца или его близких. Но позже она решила отдать чужой смартфон родственнице.

Фигурантке следователи предъявили обвинение. Технику полицейские вернули владельце.

 

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