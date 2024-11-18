Кражу телефона раскрыли полицейские в Брянске
Подозреваемого в краже телефона у знакомого задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 38-летний житель Бежицкого района Брянска. Накануне вечером мужчина был в гостях. Он попросил своего приятелей сходить в магазин за покупками и дал ему свой мобильный телефон, чтобы тот смог расплатился по qr-коду. Но знакомый так не вернулся, а смартфон оказался отключен.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого в краже. 36-летний житель Клинцовского района уже не раз был судим. Похищенный телефон он сдал в ломбард.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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