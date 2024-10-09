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Кражу телевизора раскрыли брянские стражи порядка

2024, 09 октября 12:31 Происшествия
Кражу телевизора раскрыли брянские стражи порядка
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Подозреваемую в краже телевизора у знакомого задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 43-летний житель Севского района. Мужчина долго работал в другом регионе. Вернувшись домой, он не обнаружил своего телевизора. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции установили подозреваемую в краже. Ранее судимая 38-летняя знакомая потерпевшего воспользовалась отсутствием хозяина дома. Технику женщина продала за 2000 рублей, а деньги потратила на алкоголь. Похищенный телевизор сотрудники полиции вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 

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