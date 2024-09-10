Кражу товаров на 300 тысяч рублей с маркетплейса раскрыли брянские полицейские

Подозреваемую в краже товаров на 300 тысяч рублей с маркетплейса задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские раскрыли крупная кража товаров с маркетплейса. В преступлении подозревают 19-летнюю жительницу Карачевского района.

Стражи порядка выяснили, что девушка работала в пункте выдачи. Она заказывала товары через свой аккаунт и через учётную запись родственницы, но забирала их со склада без оплаты. Девушка присвоила себе смарт-часы, портативные аккумуляторы, зарядные устройства, духи и ювелирные изделия. Сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей. Часть похищенного она сдала в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Причиненный ущерб фигурантка частично возместила.