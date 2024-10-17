Кражу велосипеда раскрыли брянские полицейские

Подозреваемого в краже велосипеда задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 62-летняя жительница Злынковского района. Она оставила на улице около магазина велосипед. Не пристегнутый противоугонным тросом транспорт стал лёгкой добычей для злоумышленника.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. 37-летний житель Злынковского района ранее уже был судим. Велосипед он успел продать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».