Кражу велосипеда раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемого в краже велосипеда задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 49-летний житель Бежицкого района Брянска. Он оставил свой велосипед около гипермаркета. Транспортное средство стоимостью 17 тысяч рублей он не нашёл, когда вернулся из магазина.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении. 37-летний житель областного центра ранее в поле зрения полиции не попадал. Транспортное средство он решил оставить себе. Стражи порядка изъяли велосипед и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение.