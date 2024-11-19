Город32

Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Брянске

2024, 19 ноября 12:03 Происшествия
Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Брянске
Источник фото

Подозреваемого в краже велосипеда из многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 38-летняя жительница Бежицкого района Брянска.  У неё пропал велосипед. Транспортное средство, стоимостью более 21 тысячи рублей, женщина хранила в подъезде многоквартирного дома.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. 44-летний житель Бежицкого района ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Он рассказал стражам порядка, что шёл в гости к знакомому и увидел оставленный без присмотра на лестничной площадке велосипед. Мужчина решил решил забрать транспорт себе.

Велосипед вернули владелице. Фигуранту предъявили обвинение в краже.

 

Читайте также
Женщина и двое детей погибли на пожаре в Погарском районе
19 ноября 16:32
Женщина и двое детей погибли на пожаре в Погарском районе
Брянская самбистка стала призёром первенства ЦФО
19 ноября 14:33
Брянская самбистка стала призёром первенства ЦФО
Брянские следователи возбудили дело о покушении на убийство женщины
19 ноября 13:28
Брянские следователи возбудили дело о покушении на убийство женщины
Брянский тяжелоатлет завоевал «золото» всероссийского турнира
19 ноября 12:36
Брянский тяжелоатлет завоевал «золото» всероссийского турнира

Новости регионов

13.11.2024 11:17
Будущее села
В Хиславичах обсудили развитие сельских территорий. В 2024 году Хиславичский район показал впечатляющие результаты, заключив 27 социальных контрактов в сфере сельского хозяйства. Это в 15 раз больше, чем в 2023‑м, когда было заключено всего четыре таких контракта. Такой рост стал возможен благодаря активной работе региональных властей. В текущем году спикер Смоленской областной Думы Игорь Ляхов

Актуальные темы

Лента новостей
Две женщины пострадали при атаке дронов на Брянщину
Общество
В Брянске запускают «Бумажную лайку»: как старые тетради спасают животных
Общество
Аграриев поздравили с профессиональным праздником в Брянске
Происшествия
Автомобилистка насмерть сбила пешехода в Брянске
Происшествия
Брянского чиновника подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Раз — и «Навсегда»: «Ростелеком» предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи, которые не изменятся никогда
Раз — и «Навсегда»: «Ростелеком» предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи, которые не изменятся никогда

«Ростелеком» запустил специальную акцию «Навсегда»: клиенты могут подключить все нужные для дома и семьи цифровые услуги по фиксированной цене — тарифы на них не будут повышаться никогда. В условиях, когда вокруг всё меняется, включая ценники в магазинах, тарифы по новой акции «Ростелекома» будут «Навсегда» радовать своей стабильностью.

Пять остановочных пунктов переименовали в Брянской области
Пять остановочных пунктов переименовали в Брянской области

В Брянской области переименовали 5 остановочных пунктов МЖД, в названии которых ранее присутствовали числовые обозначения километров. Переименование проведено с учётом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.

«Брянскэнерго» напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании автономных источников питания
«Брянскэнерго» напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании автономных источников питания

У жителей Брянской области большим спросом пользуются автономные источники питания. Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» предупреждает: их неправильная эксплуатация может обернуться бедой.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.