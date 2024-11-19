Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Брянске
Подозреваемого в краже велосипеда из многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 38-летняя жительница Бежицкого района Брянска. У неё пропал велосипед. Транспортное средство, стоимостью более 21 тысячи рублей, женщина хранила в подъезде многоквартирного дома.
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. 44-летний житель Бежицкого района ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.
Он рассказал стражам порядка, что шёл в гости к знакомому и увидел оставленный без присмотра на лестничной площадке велосипед. Мужчина решил решил забрать транспорт себе.
Велосипед вернули владелице. Фигуранту предъявили обвинение в краже.
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