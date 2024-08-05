Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Брянске

Полицейские в Брянске задержали иностранца, подозреваемого в краже велосипеда. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Советского района Брянска. Она оставила в подъезде на лестничной площадке свой велосипед. Транспортное средство стоимостью 15 тысяч рублей исчезло с места парковки. Оно не было пристегнуто противоугонным тросом.

Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен 20-летний иностранец. Стражи порядка обнаружили похищенный велосипед в его жилье. Молодой человека пояснил, что планировал на нём ездить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».