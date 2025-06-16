Кражу велосипеда раскрыли стражи порядка в Брянске

Рецидивиста, подозреваемого в краже велосипеда, полицейские задержали спустя месяц. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В апреле в полицию обратился житель Володарском районе Брянска. Из подъезда многоквартирного дома пропал его велосипед. Ущерб заявитель оценил в 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в преступлении. 31-летний житель областного центра ранее уже был судим.

Транспортное средство фигурант продал случайному прохожему. Стражи правопорядка установили и личность покупателя. Похищенный велосипед полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».