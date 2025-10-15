Кражу велосипеда за пару часов раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Советского района Брянска. Буквально на пару минут он оставил свой велосипед на улице около многоквартирного дома. Этого времени хватило злоумышленнику, чтобы похитить транспорт.

За пару часов оперативники уголовного розыска полиции задержали подозреваемого. 54-летний брянец не раз уже был судим. Мужчина пояснил, что был нетрезв в момент хищения. На оставленном без присмотра велосипеде он решил добраться до дома. Фигурант быстро понял, что ехать в состоянии опьянения не может. Он просто шёл, опираясь на транспортное средство.

Рецидивиста взяли под стражу. Похищенный велосипед полицейские изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.