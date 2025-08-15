Кражу витаминов из аптеки раскрыли полицейские в Клинцах

Жителя села, подозреваемого в краже витаминов из аптеки, задержали полицейские в Клинцах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился провизор аптеки по улице Октябрьской в Клинцах. Нескольких упаковок витаминов на почти 3000 рублей пропали из торговой точки.

Полицейские выяснили, что к краже причастен ранее судимый 36-летний житель села Коржовка-Голубовка. Мужчину задержали.

Полицейские установили, что незадолго до кражи из аптеки фигурант вынес из двух магазинов неподалеку продукты и алкоголь. Ущерб составил почти 7000 рублей.

Возбуждены уголовные дела.