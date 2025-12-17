Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Дятьковская школа №3 отпраздновала юбилей

2025, 17 декабря 11:46
Дятьковская школа №3 отпраздновала 60-летний юбилей. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.   

 

Накануне в Дятьковской школе №3 прошло торжественное мероприятие. Учебное заведение отметило 60-летие со дня открытия. В зале собрались ученики и учителя, ветераны педагогического труда, выпускники.  

В начале торжественного вечера минутой молчания почтили память ушедших из жизни педагогов и погибших выпускников-участников специальной военной операции. Затем представители администрации Дятьковского района вручили учителям и сотрудникам учебного заведения почётные грамоты и благодарственные письма.

«Школьные годы будут неумолимо отсчитывать время, а школа все равно будет оставаться молодой, потому что её стены каждый год наполняются новыми звонкими голосами!» – подчеркнул директор школы Дмитрий Ромашков.

Ученики и творческие коллективы города порадовали зрителей яркими номерами.

