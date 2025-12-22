Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Лжебанкиры похитили свыше двух миллионов рублей у брянцев за неделю

2025, 22 декабря 15:40
Лжебанкиры похитили свыше двух миллионов рублей у брянцев за неделю
Лжебанкиры похитили свыше двух миллионов рублей у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

На минувшей неделе жертвами дистанционных мошенников, которые выдавали себя за работников банков, стали восемь жителей Брянской области. Злоумышленники информировали своих жертв о подозрительных переводах, ошибочных списаниях и блокировке счетов. Потерпевшие сами называли незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. А некоторые жертвы сами переводили сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счёт.

Лжебанкиры похитили у брянцев 2 235 000 рублей за неделю. 

