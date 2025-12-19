Почётных волонтёров выбрали в Брянске

2025, 19 декабря 17:13

Добровольцам вручили награды и грамоты в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В драматическом театре в областном центре прошла церемония награждения памятным знаком «Почётный волонтёр города Брянска». Мероприятие организовал комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства горадминистрации.

Памятный знак «Почётный волонтёр города Брянска» получили директор горводоканала Валентин Николаев, директор строительной компании Игорь Болунёв, председатель студенческого спортклуба «Огненный лис» Светлана Бурыкина, член общества помощи инвалидам «Поверь в себя» Владимир Леонов, волонтёр Центра по развитию добровольческого движения «Брянский объединённый ресурс» Наталья Семичева и руководитель волонтёрского отдела Брянского педагогического колледжа Ангелина Цимбалюк.

«Высокое звание «Почётный волонтёр» — это символ признания заслуг во благо нашего родного города. Вы делаете огромную работу и, самое главное, не требуете ничего взамен. Огромное вам спасибо за ваши открытые сердца и доброту», — обратился к награждённым заместитель главы горадминистрации Игорь ЧУБЧИКОВ.

За вклад в реализацию молодёжной политики и поддержку социально-значимых проектов двенадцати добровольцам и волонтёрам вручили Почётные грамоты Брянской городской администрации. Ещё 19 человек награждены Благодарственными письмами.

Кроме того, Почётной грамоты главы города Брянска Марины Дбар и памятного знака «Почётный волонтёр города Брянска» удостоен коллектив некоммерческой организации «Волонтёры 32».