Курьер мошенников из Брянска предстанет перед судом

Брянца ждёт суд за содействие телефонным мошенникам и кражу велосипеда у сотрудника доставки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и кражу. В преступлении обвиняют ранее судимого 35-летнего жителя областного центра.
По версии правоохранителей, в июне 2023 года фигурант вступил в состав группы дистанционных мошенников. Злоумышленники сообщили пожилой жительнице Бежицкого района о якобы совершившей ДТП дочери. За освобождение от уголовной ответственности они потребовали деньги. Фигурант же выступил в качестве курьера. Он забрал у пенсионерки более миллиона рублей
Полицейские задержали обвиняемого. У него изъяли 250 тысяч рублей.
Также стражи порядка выяснили, что в апреле 2023 года в Володарском районе мужчина похитил велосипед, принадлежащий службе доставки.
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