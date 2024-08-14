20-летнего курьера мошенников брянский суд отправил на четыре года в тюрьму. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трубчевский районный суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушал 20-летний житель Курска.

В августе 2023 года телефонные мошенники сообщили трём пожилым жительницам Льгова Курской области и двух жительницам Трубчевска о якобы попавших в ДТП родственниках. За освобождение от ответственности они потребовали деньги. Фигурант выполнял роль курьера мошенников. Он забрал у пенсионерок свыше 1,7 млн рублей и перевёл на банковские счета соучастников.

Суд приговорил виновного к четырём годам в исправительной колонии общего режима. Также молодой человек обязан компенсировать причинённый ущерб. Приговор не вступил в законную силу.