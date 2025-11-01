Курьера мошенников из Москвы ждёт суд за обман брянской пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 21-летний житель Москвы.

По версии стражей порядка, молодой человек вступил в преступную группу, став курьером у дистанционных мошенников.

В июле 2025 года злоумышленники позвонили 79-летней жительнице Брянска. Мошенники убедили женщину, что по оформленной на её имя доверенности проводятся незаконные банковские операции. Чтобы её аннулировать, а также не стать фигуранткой уголовного дела, мошенники потребовали передать деньги сотруднику налоговой службы. Фигурант приехал к пенсионерке и забрал у неё один миллион 75 тысяч рублей. Деньги он перевел в криптовалюту.

Курьера задержали полицейские. Фигуранту предъявлено обвинение в мошенничестве. Парень пояснил, что о незаконности подработки курьером не знал.