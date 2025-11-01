Город32

Курьера мошенников из Москвы ждёт суд за обман брянской пенсионерки

2025, 01 ноября 09:26 Происшествия
Курьера мошенников из Москвы ждёт суд за обман брянской пенсионерки
Источник фото

Курьера мошенников из Москвы ждёт суд за обман брянской пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 21-летний житель Москвы. 

По версии стражей порядка, молодой человек вступил в преступную группу, став курьером у дистанционных мошенников.

В июле 2025 года злоумышленники позвонили 79-летней жительнице Брянска. Мошенники убедили женщину, что по оформленной на её имя доверенности проводятся незаконные банковские операции. Чтобы её аннулировать, а также не стать фигуранткой уголовного дела, мошенники потребовали передать деньги сотруднику налоговой службы. Фигурант приехал к пенсионерке и забрал у неё один миллион 75 тысяч рублей. Деньги он перевел в криптовалюту. 

Курьера задержали полицейские. Фигуранту предъявлено обвинение в мошенничестве. Парень пояснил, что о незаконности подработки курьером не знал.

Читайте также
Брянские полицейские задержали подозреваемую в ночной краже из супермаркета
01 ноября 13:33
Брянские полицейские задержали подозреваемую в ночной краже из супермаркета
Подрядчик занимается отделкой чаши бассейна в новом спорткомплексе в Клетне
01 ноября 11:45
Подрядчик занимается отделкой чаши бассейна в новом спорткомплексе в Клетне
Жителя Брянска ждёт суд за хранение автомата и патронов
01 ноября 11:13
Жителя Брянска ждёт суд за хранение автомата и патронов
Брянская облдума вошла в тройку лидеров по числу законодательных инициатив
01 ноября 10:36
Брянская облдума вошла в тройку лидеров по числу законодательных инициатив

Новости регионов

29.10.2025 11:28
Поддержка с обратной связью
Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсудили в Смоленске. На прошлой неделе в КВЦ им. Тенишевых состоялся образовательный семинар «С заботой о защитниках и их семьях», который собрал представителей органов власти, военных комиссариатов, Смоленской епархии, а также организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям. В рамках семинара прошли лекции, практикумы и мастер-классы.
29.10.2025 11:27
Сохраняя наследие
Смоленская крепостная стена — главный культурный объект региона с многовековой историей, привлекающий жителей и туристов. Наши историки и культурологи постоянно работают над тем, чтобы сохранить это наследие и передать его будущим поколениям. Большая работа ведётся в этом направлении и в Государственном музейном комплексе «Смоленская крепость». В том числе при поддержке Правительства региона и Министерства культуры
29.10.2025 11:26
На старт!
В муниципалитетах Смоленщины продолжают создавать комфортные условия для  занятий физкультурой и спортом, приобщая к активному и здоровому образу жизни молодёжь. В различных уголках региона строят и ремонтируют объекты спортивной инфраструктуры. «В этом году в области уже открыто шесть новых спортивных объектов. Сейчас в посёлке Красном возводим современный модульный физкультурно-оздоровительный комплекс», – поделился новостями губернатор Василий
29.10.2025 11:25
Каникулы с пользой: Как организуют детский отдых в регионе?
Для юных смолян этим летом работала 191 организация отдыха и оздоровления, где укрепили своё здоровье и с пользой провели время почти 18 тысяч ребят. В детских лагерях побывали более 470 детей смолян-защитников, и ещё для сотни мальчишек и девчонок была впервые проведена специальная профильная смена. Кроме того, на смоленской земле отдохнули 100 ребят из подшефного

Актуальные темы

Общество
Под прессом переполненных свалок: брянская мусорная драма, похоже, заканчивается
Лента новостей
Девять жилых домов повреждены при атаке беспилотников в Брянской области
Лента новостей
Пассажирский микроавтобус атаковали дроны в Погаре
Происшествия
Жителя Жуковки ждёт суд за вымогательство у бывшей возлюбленной
Лента новостей
Ещё один житель Погара пострадал при атаке дронов

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь
Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Брянский филиал «Россети Центр» обеспечил электроснабжение восьми социально значимых объектов
Брянский филиал «Россети Центр» обеспечил электроснабжение восьми социально значимых объектов

 

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика