Город32

Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил в колонию

2024, 30 января 10:47 Происшествия
Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил в колонию
Источник фото

Курьера телефонных мошенников, обобравшего трёх пенсионерок, брянский суд отправил в колонию на пять лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Суд Унечского района рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 40-летний житель Московской области.

В марте 2023 года ранее судимый мужчина выступил в роли курьера телефонных мошенников. Злоумышленники сообщили трём пенсионерам о якобы попавших в аварию родных. За их «спасение» они требовали деньги. Фигурант забрал у женщин 200 тысяч рублей. 

Суд приговорил виновного к пяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

Читайте также
Брянца суд отправил в колонию за убийство отца
30 января 13:13
Брянца суд отправил в колонию за убийство отца
Брянская спортсменка стала первой на Кубке России по тяжёлой атлетике
30 января 12:42
Брянская спортсменка стала первой на Кубке России по тяжёлой атлетике
Брянские лыжники завоевали пять медалей на турнире в Наро-Фоминске
30 января 11:37
Брянские лыжники завоевали пять медалей на турнире в Наро-Фоминске
Два человека пострадали в аварии на брянской трассе
30 января 09:15
Два человека пострадали в аварии на брянской трассе

Новости регионов

Актуальные темы

Лента новостей
Беспилотник уничтожили военные над Унечским районом
Общество
Брянские депутаты и работники парламента убрали снег у мемориала
Лента новостей
Брянский губернатор встретился с семьями погибших военных
Лента новостей
Более 700 самбистов приедут в Брянск на чемпионат России
Общество
Движение машин запретят на улице Почтовой в Брянске в выходные

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах
Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах

Видеосервис Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представляет зрительские предпочтения за период с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Как всегда, в эти дни у экранов собираются разные поколения, а многие фильмы и сериалы смотрят всей семьей. Поэтому неудивительно, что в топ-10 фильмов вошли в основном картины для семейного просмотра, а любимым жанром оказались новогодние комедии. Из первой десятки сериалов сразу шесть представляют линейку Wink Originals, а первое место по просмотрам уже два месяца сохраняет за собой драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).

Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре

Брянские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Продолжается регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»
Продолжается регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»

Как сообщает Телеграмм канал «ИнформБюро» https://t.me/informationbureau, заявки могут подать учащиеся 9-11 классов средних школ, а также студенты колледжей и лицеев. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.