Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил в колонию

Курьера телефонных мошенников, обобравшего трёх пенсионерок, брянский суд отправил в колонию на пять лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Унечского района рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 40-летний житель Московской области.

В марте 2023 года ранее судимый мужчина выступил в роли курьера телефонных мошенников. Злоумышленники сообщили трём пенсионерам о якобы попавших в аварию родных. За их «спасение» они требовали деньги. Фигурант забрал у женщин 200 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к пяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.